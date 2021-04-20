Характер военных приготовлений Российской Федерации и концентрация российских войск на границах с Украиной и в оккупированном Крыму являются признаком того, что Кремль будет готов атаковать Украину уже через несколько недель.

Такое предостережение во вторник во время онлайн-пресс-конференции для иностранных СМИ выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Укринформ.

«Наращивание российских военных сил на границах Украины сейчас даже более мощное, чем в 2014 году. Это значит, что мы не можем исключать ни одного сценария. Мы не можем знать наверняка, решит ли Москва начать новую стадию агрессии против Украины. Но очевидно, что они будут готовы сделать это уже через несколько недель», - подчеркнул украинский чиновник.

Он отметил, что военные приготовления РФ имеют стратегический характер, и сейчас от действий Украины и всех других стран, которые выступают за верховенство права и уважение суверенитета государств в Европе, зависит, удастся ли удержать президента РФ Владимира Путина от дальнейших агрессивных шагов.

Он назвал две внешнеполитические и одну внутреннюю причину для подобного поведения Кремля.

Первая заключается в том, чтобы увеличить давление на Украину и завершить войну на востоке на своих условиях, без попыток поиска компромисса.

Второй мотив - продемонстрировать всему демократическому западному миру, что Россия будет делать все, что ей заблагорассудится, и не будет учитывать суждения международного сообщества в отношении Алексея Навального, что она будет презирать санкции за вмешательство во внутренние дела третьих стран, за кибернетические атаки и другие подобные преступления .

Третья причина, по словам украинского министра, - сугубо внутренняя. Путин и его правящая партия теряют электоральный рейтинг в результате коррупции и ухудшения качества жизни россиян. Именно поэтому Кремль стремится благодаря военной мобилизации сплотить население вокруг лидера и правящей партии перед нынешними парламентскими выборами.

Он отметил, что в текущем противостоянии с Россией, спровоцированном исключительно действиями Российской Федерации, Украина рассчитывает, в первую очередь, на собственные силы, и ожидает поддержку со стороны демократического мира. Ведь какими бы дорогостоящими не были меры по предотвращению агрессии, они будут меньше ее прекращения и ликвидации последствий.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

В Главном управлении разведки Министерства обороны прогнозируют, что развертывание российских войск вблизи украинской границы продлится до 20 апреля.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия сосредоточила у границы с Украиной больше войск, чем в 2014 году.