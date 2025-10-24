Суд Британії виніс вирок членам банди, члени якої на замовлення «Вагнера» підпалили склади з допомогою для України

У Великій Британії винесено тривалі тюремні вироки членам банди, причетної до підпалу лондонського складу, який використовувався для постачання гуманітарної допомоги та супутникового обладнання StarLink в Україну. Встановлено, що напад був здійснений за наказом приватної військової компанії «Вагнер», яка заборонена у Британії як терористична організація, і завдав збитків на суму близько 1 млн фунтів стерлінгів. Про це інформує Sky News.

Ділан Ерл, Джейк Рівз та ще четверо осіб були засуджені за шпигунство, терористичні злочини та підпал.

Ділан Ерл, 21 рік, зізнався, що планував підпал промислових об’єктів у Лейтоні (Східний Лондон) у березні минулого року, працюючи за вказівкою групи «Вагнер». Він був засуджений загалом на 23 роки, з яких 17 проведе у в’язниці. Ерл визнав себе винним у підготовчих діях, що суперечать Закону про національну безпеку (NSA) 2023 року, підпалі при обтяжуючих обставинах та злочинах, пов’язаних з наркотиками.

Джейк Рівз, 24 роки, був завербований Ерлом для планування підпалу, а потім сам залучив до нападу інших осіб. Він був засуджений до 12 років позбавлення волі з наступним роком умовно. Рівз визнав себе винним у згоді прийняти матеріальну вигоду від іноземної розвідувальної служби, що суперечить Закону про національну безпеку 2023 року, та підпалі при обтяжуючих обставинах.

Ерл і Рівз стали першими особами, засудженими за злочини, передбачені Законом про національну безпеку, який набув чинності наприкінці 2023 року.

Для здійснення нападу Рівз завербував Нії Коджо Менса, який, у свою чергу, залучив Джейкіма Роуза та Угнія Асмену. Усі троє були визнані винними у підпалі при обтяжуючих обставинах та отримали тюремні строки: Менса — 10 років, Роуз — дев’ять років, а Асмена — вісім років. Для взяття вогню під контроль знадобилося 8 пожежних бригад та 60 вогнеборців.

Банда також планувала подальші підпали ресторану та винного магазину в Мейфері (Центр Лондона), а також спробу викрадення їхнього власника, заможного російського дисидента Євгенія Чичваркіна.

Ештону Евансу, який допомагав Ерлу постачати наркотики, було висунуто звинувачення в рамках розслідування. Він був визнаний невинним щодо підпалу в Лейтоні, але винним у змові з метою нанесення шкоди бізнесу в Мейфері та ув’язнений на дев’ять років з наступним роком умовно.