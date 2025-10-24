Суд Британії виніс вирок членам банди, члени якої на замовлення «Вагнера» підпалили склади з допомогою для України

У Великій Британії винесено тривалі тюремні вироки членам банди, причетної до підпалу лондонського складу, який використовувався для постачання гуманітарної допомоги та супутникового обладнання StarLink в Україну. Встановлено, що напад був здійснений за наказом приватної військової компанії «Вагнер», яка заборонена у Британії як терористична організація, і завдав збитків на суму близько 1 млн фунтів стерлінгів. Про це інформує Sky News.
Ділан Ерл, Джейк Рівз та ще четверо осіб були засуджені за шпигунство, терористичні злочини та підпал.
- Ділан Ерл, 21 рік, зізнався, що планував підпал промислових об’єктів у Лейтоні (Східний Лондон) у березні минулого року, працюючи за вказівкою групи «Вагнер». Він був засуджений загалом на 23 роки, з яких 17 проведе у в’язниці. Ерл визнав себе винним у підготовчих діях, що суперечать Закону про національну безпеку (NSA) 2023 року, підпалі при обтяжуючих обставинах та злочинах, пов’язаних з наркотиками.
- Джейк Рівз, 24 роки, був завербований Ерлом для планування підпалу, а потім сам залучив до нападу інших осіб. Він був засуджений до 12 років позбавлення волі з наступним роком умовно. Рівз визнав себе винним у згоді прийняти матеріальну вигоду від іноземної розвідувальної служби, що суперечить Закону про національну безпеку 2023 року, та підпалі при обтяжуючих обставинах.
Ерл і Рівз стали першими особами, засудженими за злочини, передбачені Законом про національну безпеку, який набув чинності наприкінці 2023 року.
Для здійснення нападу Рівз завербував Нії Коджо Менса, який, у свою чергу, залучив Джейкіма Роуза та Угнія Асмену. Усі троє були визнані винними у підпалі при обтяжуючих обставинах та отримали тюремні строки: Менса — 10 років, Роуз — дев’ять років, а Асмена — вісім років. Для взяття вогню під контроль знадобилося 8 пожежних бригад та 60 вогнеборців.
Банда також планувала подальші підпали ресторану та винного магазину в Мейфері (Центр Лондона), а також спробу викрадення їхнього власника, заможного російського дисидента Євгенія Чичваркіна.
Ештону Евансу, який допомагав Ерлу постачати наркотики, було висунуто звинувачення в рамках розслідування. Він був визнаний невинним щодо підпалу в Лейтоні, але винним у змові з метою нанесення шкоди бізнесу в Мейфері та ув’язнений на дев’ять років з наступним роком умовно.
Автор: Сергій Ваха