На административной границе с аннексированным Крымом, в районе полуострова Чонгар, похитили украинского военного. На месте его исчезновения обнаружены следы борьбы.

Об этом в Facebook сообщает Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины.

Военнослужащий одного из подразделений ВСУ нес службу на наблюдательном посту. Около пяти часов утра в субботу, 30 мая, военного на его рабочем месте уже не нашли.

«С момента исчезновения военнослужащего сразу начались поисковые мероприятия, однако они не дали результатов. На телефонные звонки он не отвечает... Неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами», - сообщили в Службе.

До сих пор не установлено, где может находиться похищенный военный. Информацию передали правоохранителям.