Президент РФ Владимир Путин пригрозил странам, которые попытаются пересечь «красную линию» России. Об этом шла речь во время ежегодного обращения к Совету Федерации 21 апреля, сообщает УНИАН.



При этом реакцию Кремля он называет «сдержанной» и «без иронии скромной», и что Россию, мол, «цепляют то здесь, то там – безо всяких причин».

Путин утверждает, что Россия не хочет сжигать мосты, и пригрозил тем, кто хочет их «сорвать», «асимметричным и быстрым» ответом. Кремль же способен, уточняет российский президент, принять любое решение.

«Организация любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели. При этом у нас, я просто вынужден это сказать, хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения», – заявил Путин.

Глава Кремля упомянул о «красной линии», границы которой будет устанавливать сама Москва.

«Но надеюсь, никому в голову не придет мысль перейти так называемую «красную линию» России, а где она будет проходить – это мы будем определять в каждом конкретном случае сами», – добавил он.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

В Главном управлении разведки Министерства обороны прогнозируют, что развертывание российских войск вблизи украинской границы продлится до 20 апреля.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия сосредоточила у границы с Украиной больше войск, чем в 2014 году.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что характер военных приготовлений РФ и концентрация российских войск на границах с Украиной и в оккупированном Крыму являются признаком того, что Кремль будет готов атаковать Украину уже через несколько недель.