Международные партнеры готовы финансово поддержать Украину и вести новые санкции против РФ в случае эскалации конфликта. Об этом заявил в своем обращении президент Владимир Зеленский, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

«Мы не боимся, потому что имеем и мощную поддержку международных партнеров. Я говорил с лидерами Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Великобритании, Турции, с президентом Совета Европы и генсеком НАТО. Они, как и все другие партнеры, - на нашей стороне. Они прекрасно видят истинные мотивы России. Готовы поддерживать нас финансово. Готовы вводить все больше жестких санкций и принимать жесткие резолюции. Это правильно, необходимо, и за все это Украина искренне благодарна», – отметил он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что нашим гражданам очень нужно понимать, на что еще готов мир. «Как и кем именно вы поможете нам, если некоторые снова проигнорируют границы в центре Европы? Понимаете ли вы, что Украине, а вместе с ней - всему миру, что верит в силу и непоколебимость международного права, может понадобиться значительно, значительно больше, чем дипломатическая обеспокоенность. Всем нам может понадобиться решительность. Готов мир к решению сложных задач? Перестанет ли он в случае широкомасштабной агрессии со стороны РФ прятаться от неприятных вопросов, в частности относительно Совета Безопасности ООН, Парламентской ассамблеи Совета Европы, «Северного потока-2»?» – заявил он.

«Нашим гражданам нужны четкие сигналы, что на восьмом году войны страна, которая ценой жизни своих людей является щитом для Европы, получит поддержку не просто как партнеров, с трибун, а как игроков одной команды, непосредственно на поле, плечо к плечу», – подытожил президент.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

В Главном управлении разведки Министерства обороны прогнозируют, что развертывание российских войск вблизи украинской границы продлится до 20 апреля.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия сосредоточила у границы с Украиной больше войск, чем в 2014 году.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что характер военных приготовлений РФ и концентрация российских войск на границах с Украиной и в оккупированном Крыму являются признаком того, что Кремль будет готов атаковать Украину уже через несколько недель.