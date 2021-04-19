Отстраненный от исполнения полномочий заместителя министра иностранных дел Егор Божок просит главу МИД вернуть его на должность.

Соответствующее письмо он направил министру Дмитрию Кулебе.

Божко отмечает, что Печерский районный суд Киева 21 января 2021 принял решение отменить как незаконное и безосновательное врученное ему подозрение по уголовному делу о превышении пятым президентом Петром Порошенко служебных полномочий при назначении первого заместителя главы Службы внешней разведки, а Киевский апелляционный суд подтвердил соответствующее решение суда первой инстанции, отклонив жалобу Офиса генерального прокурора.

Паноптикум😁

Не встиг подати заяву про повернення до роботи, як в @MFA_Ukraine прийшли представники @GP_Ukraine нібито вручати мені нову підозру. Нажаль, у той момент не був на місці. Зараз поїду з‘ясовувати, що сталося. https://t.co/AaWBxOlmWh — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) April 19, 2021

Напомним, Кабмин отстранил Божко в июне 2020.

Государственное бюро расследований считает, что Петр Порошенко в июле 2018 года склонил к незаконному решению Божка, который в то время возглавлял Службу внешней разведки.

В июле 2018 года Порошенко своим указом назначил первым заместителем председателя Службы внешней разведки скандального Сергея Семочко. Во исполнение президентского указа Божко издал приказ, по которому решение президента объявили личному составу службы, а Семочко приступил к исполнению своих обязанностей.

Как рассказал Божко, 10 апреля этого года ГБР по согласованию с Офисом генпрокурора Украины объявило ему подозрение в совершении уголовного преступления, а именно превышения военным служебным лицом власти и служебных полномочий в условиях особого периода.

По его словам, 21 апреля Печерский райсуд столицы, а также 9 июня Апелляционный суд города Киева, рассматривая ходатайство Офиса генпрокурора об избрании ему меры пресечения, признали указанное подозрение необоснованным, а ссылки на причинение материального ущерба безосновательными. В конце концов прокуратуре было отказано в избрании Божку какой-либо меры пресечения.

После этого ГБР повторно сообщило Божко о подозрении.