Следователи ГБР и прокуроры обязаны немедленно закрыть дело против пятого президента Петра Порошенко о назначении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Об этом заявили адвокаты Порошенко во время брифинга в агентстве «Интерфакс-Украина», сообщили ForUm’у в пресс-службе Европейской солидарности.

Они сообщили, что Киевский апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции об отмене подозрения заместителю министра иностранных дел Егору Божко в этом деле.

«Все предварительное лето у нас фактически было посвящено этой истории о назначении первого заместителя директора Службы внешней разведки Украины господина Семочко. По этому уголовному делу было вручено подозрение Егору Божко, тогдашнему главе. На прошлой неделе Апелляционный суд города Киева отказал в удовлетворении жалобы прокуратуры и признал сообщение о подозрении Божко незаконным по той простой причине, что не было ни одного доказательства того, что бюджет Украины понес убытки. То, что убытки были, они придумали из головы, сказал суд двух инстанций», - напомнил Илья Новиков.

«Это означает, что уголовное дело, по которому ГБР и Офис генпрокурора утверждали, что действиями Порошенко и Божко был нанесен ущерб в 500 тыс. гривен, потратив несколько миллионов гривен на это производство, пришло к бессмысленному концу. Сейчас у следователей, в чьем производстве находилось дело, и у прокуроров, которые присматривают за этим производством, остается только один законный выход. Они обязаны срочно, желательно на этой неделе, чтобы не откладывать и не причинять еще большие убытки бюджету, объявить о закрытии производства против Порошенко», - заявил Новиков.

Также, по его словам, желательно, чтобы «бригада следователей» подала в отставку.

«И желательно приготовиться компенсировать ущерб, который своими незаконными действиями они нанесли бюджету. Это неприятная процедура, мы это понимаем. Но сделать это придется», - считает Новиков.

Адвокат также напомнил, что количество производств против Порошенко «идет на десятки, и максимально мы достигаем на каком-то этапе цифру в 60 уголовных производств».

Адвокат Игорь Головань также сообщил, что следователи ГБР и прокуроры пытаются скрыть судебные решения по делу Семочко. «Следователи и прокуроры, незаконно превышая свои полномочия, пытаются скрыть факты своих правонарушений путем ограничения доступа граждан Украины к Единому реестру судебных решений. Незаконно следствие и прокуроры заблокировали доступ к этим постановлений в реестре. Мы будем ставить вопрос о привлечении лиц к уголовной ответственности», - отмечает Головань.

Напомним, Государственное бюро расследований считает, что Петр Порошенко в июле 2018 года склонил к незаконному решению Божка, который в то время возглавлял Службу внешней разведки.

В июле 2018 года Порошенко своим указом назначил первым заместителем председателя Службы внешней разведки скандального Сергея Семочко. Во исполнение президентского указа Божок издал приказ, по которому решение президента объявили личному составу службы, а Семочко приступил к исполнению своих обязанностей.

Как рассказал Божок, 10 апреля 2020 ГБР по согласованию с Офисом генпрокурора Украины объявило ему подозрение в совершении уголовного преступления, а именно превышения военным служебным лицом власти и служебных полномочий в условиях особого периода.

По его словам, 21 апреля Печерский райсуд столицы, а также 9 июня Апелляционный суд города Киева, рассматривая ходатайство Офиса генпрокурора об избрании ему меры пресечения, признали указанное подозрение необоснованным, а ссылки на причинение материального ущерба безосновательными. В конце концов прокуратуре было отказано в избрании Божку какой-либо меры пресечения.

После этого ГБР повторно сообщило Божко о подозрении.