Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок подал в отставку с занимаемой должности.

«Прошу уволить меня с должности заместителя министра иностранных дел Украины по собственному желанию», - говорится в тексте заявления от 2 декабря.

Божок отметил, что расскажет о причинах решения спустя некоторое время. «Подал в отставку. Почему? Придет время, расскажу. Спасибо всем, с кем 20 лет плечом к плечу стояли на защите интересов Украины на международной арене. Честь имею!» – написал замглавы МИД.

Подав у відставку.

Чому? Прийде час, розповім.

Дякую всім, з ким 20 років пліч-о-пліч стояли на захисті інтересів України на міжнародній арені.

Честь маю! pic.twitter.com/aId5i86YXR — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) December 2, 2021

Кабинет министров Украины назначил Божка заместителем министра иностранных дел Украины 13 марта 2013 года.

Украинский дипломат Егор Божок (1980 г.р.) с июня 2015 года – исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО, в сентябре 2017 года был назначен главой Службы внешней разведки Украины, после чего – замглавы МИД.