Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок подал в отставку с занимаемой должности.
«Прошу уволить меня с должности заместителя министра иностранных дел Украины по собственному желанию», - говорится в тексте заявления от 2 декабря.
Божок отметил, что расскажет о причинах решения спустя некоторое время. «Подал в отставку. Почему? Придет время, расскажу. Спасибо всем, с кем 20 лет плечом к плечу стояли на защите интересов Украины на международной арене. Честь имею!» – написал замглавы МИД.
Подав у відставку.— Yehor Bozhok (@YehorBozhok) December 2, 2021
Чому? Прийде час, розповім.
Дякую всім, з ким 20 років пліч-о-пліч стояли на захисті інтересів України на міжнародній арені.
Честь маю! pic.twitter.com/aId5i86YXR
Кабинет министров Украины назначил Божка заместителем министра иностранных дел Украины 13 марта 2013 года.
Украинский дипломат Егор Божок (1980 г.р.) с июня 2015 года – исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО, в сентябре 2017 года был назначен главой Службы внешней разведки Украины, после чего – замглавы МИД.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время