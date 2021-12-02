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Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок подал в отставку с занимаемой должности.

«Прошу уволить меня с должности заместителя министра иностранных дел Украины по собственному желанию», - говорится в тексте заявления от 2 декабря.

Божок отметил, что расскажет о причинах решения спустя некоторое время. «Подал в отставку. Почему? Придет время, расскажу. Спасибо всем, с кем 20 лет плечом к плечу стояли на защите интересов Украины на международной арене. Честь имею!» – написал замглавы МИД.

 

 

Кабинет министров Украины назначил Божка заместителем министра иностранных дел Украины 13 марта 2013 года.

Украинский дипломат Егор Божок (1980 г.р.) с июня 2015 года – исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО, в сентябре 2017 года был назначен главой Службы внешней разведки Украины, после чего – замглавы МИД.
ForUm

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