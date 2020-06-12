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ГБР повторно сообщило о подозрении заместителю министра иностранных дел Егору Божку после того, как суд признал, что он не нарушал закон, выполнив указ Порошенко.

Об этом Божок рассказал в ответ на запрос Укринформа.

Напомним, Государственное бюро расследований считает, что Петр Порошенко в июле 2018 года склонил к незаконному решению Божка, который в то время возглавлял Службу внешней разведки.

В июле 2018 года Порошенко своим указом назначил первым заместителем председателя Службы внешней разведки скандального Сергея Семочко. Во исполнение президентского указа Божок издал приказ, по которому решение президента объявили личному составу службы, а Семочко приступил к исполнению своих обязанностей.

Как рассказал Божок, 10 апреля этого года ГБР по согласованию с Офисом генпрокурора Украины объявило ему подозрение в совершении уголовного преступления, а именно превышения военным служебным лицом власти и служебных полномочий в условиях особого периода.

По его словам, 21 апреля Печерский райсуд столицы, а также 9 июня Апелляционный суд города Киева, рассматривая ходатайство Офиса генпрокурора об избрании ему меры пресечения, признали указанное подозрение необоснованным, а ссылки на причинение материального ущерба безосновательными. В конце концов прокуратуре было отказано в избрании Божку какой-либо меры пресечения.

Как сообщает чиновник, суд мотивировал свое решение тем, что к полномочиям президента относятся назначение на должности и освобождение от должностей, в том числе председателя, первого заместителя и заместителя председателя СВР.

Согласно Конституции, указы президента являются обязательными для выполнения, а потому, несмотря на приведенные выше нормы Конституции, у главы СВР не было оснований не выполнять указ президента, отметил Божок.

В то же время 10 июня ГБР по согласованию с Офисом генпрокурора вручило Божку второе подозрение.

«Игнорируя указанное решение суда, уже 10 июня с.г. ГБР по согласованию с Офисом генпрокурора Украины вручило мне второе подозрение, которое полностью повторяет фабулу предыдущего и содержит только косметические изменения в части правовой квалификации моего якобы преступления. Теперь ГБР и Офис генпрокурора Украины утверждают, что выше перечисленные действия я совершил, будучи подстрекаемые бывшим Президентом Украины Порошенко путем его, по мнению ГБР и Офиса генпрокурора, заведомо незаконного Указа», - отметил Божок.

Сейчас ГБР и Офис генпрокурора намерены ходатайствовать в суде об избрании Божку меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 2 млн грн.
ForUm

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