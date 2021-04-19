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Глава Европейской народной партии (ЕНП) Германии Манфред Вебер призвал остановить газопровод «Северный поток-2» в случае обострения ситуации возле границ Украины. Евросоюз должен направить Москве «недвусмысленный сигнал».

Об этом он заявил в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland, сообщает УНИАН.

Он также заявил, что РФ причастна к кибератакам, кампании по дезинформации, а также счел ее действия реальной угрозой для ЕС и Запада.

«Если ситуация на востоке Украины обострится, то «Северного потока - 2» больше нельзя будет придерживаться», - полагает Вебер.

Напомним, по крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проекте «Северный поток-2» или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США.

24 февраля стало известно о том, что Wintershall Dea, одна из пяти компаний-участниц проекта остановила его финансирование.

По информации немецких СМИ, правительство Германии и парламентские фракции правящей коалиции рассматривают четыре варианта дальнейшего развития событий с газопроводом «Северный поток-2» на фоне угрозы санкций США.

 
ForUm

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