Численность российских военных сил вдоль украинских границ вскоре должна удвоиться. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец в ходе встречи с послом Швеции в Украине Тобиасом Тибергом, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Машовец поблагодарил за поддержку Швецией суверенитета и территориальной целостности Украины, которую она оказывает на постоянной основе, и готовность Швеции к обсуждению путей улучшения состояния безопасности в Европе.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины привлек внимание к наращиванию Россией военных сил вдоль украинских границ, в результате чего их численность вскоре должна удвоиться, а также к обострению российской стороной ситуации на востоке Украины и нарушения ею режима прекращения огня. Он отметил важность скоординированных действий на международном уровне по недопущению эскалации ситуации и привлечения России к ответственности за ее военные действия.

«Если Россия откажется от предложений разумных решений, то мы и все международное сообщество четко увидит, кто виноват в дестабилизации ситуации», - отметил Машовец.

Особое внимание заместитель руководителя Офиса президента обратил на нежелание российской стороны выполнять ранее достигнутые договоренности и придерживаться курса на мирное урегулирование конфликта, что возлагает всю ответственность на руководство России. Он предложил совместно разработать действенный механизм по обеспечению четкой фиксации фактов нарушения режима «тишины».

Со своей стороны посол Швеции обратил внимание на усилия, предпринимаемые Швецией, в частности как страна, председательствующая в ОБСЕ, по обеспечению прозрачности военных действий России в соответствии с ее обязательствами в рамках Венского документа 2011 года. Он положительно оценил усилия украинской стороны по мирному урегулированию конфликта и возврата в режим прекращения огня.

«Украина придерживается правил международного права и международного гуманитарного права», - подчеркнул Тиберг.

Посол отметил, что Швеция и в дальнейшем будет обращать большое внимание на ситуацию на востоке Украины и вблизи ее восточных границ и поддерживать суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным разведки, РФ готовит широкомасштабные провокации против Украины для расширения российского военного присутствия на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.

8 апреля заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак допустил, что Россию могут вынудить воевать на Донбассе.