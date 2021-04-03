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Окружная избирательная комиссия № 87 на Прикарпатье во время повторного пересчета голосов обнаружила расхождение в голосах и признала недействительным голосование на участке № 260028.

Об этом сообщают наблюдатели Гражданской сети ОПОРА.

"Это уже пятый участок, где выявлено расхождение голосов за кандидата Александра Шевченко, и четвертый, где признано недействительным голосования", - заявляют наблюдатели.

Отмечается, что при подсчете голосов за кандидата Александра Шевченко члены ОИК насчитали 79 бюллетеней, в то же время в протоколе указано 172 голоса. После этого члены комиссии вызвали полицию.

Наблюдатели также сообщают, что после открытия пакета с бюллетенями, который с 31 марта находился в помещении ОИК, председатель УИК заявила, что некоторые бюллетени "упакованы по-другому". В частности, некоторые пакеты имели повреждения. Пакет с неиспользованными бюллетенями оказался надорванным, впрочем, при пересчете количество бюллетеней совпадала.

Член ОИК от Слуги народа предложил признать недействительным голосования на этом участке, поскольку, по его словам отсутствовали контрольные талоны, которые бросают в избирательные урны. Их члены УИК не привлекли к избирательной документации, а привезли с собой, сообщают в ОПОРЕ. Кроме того, член комиссии заявил, что есть несоответствие законодательству в вопросе включения 36 избирателей для голосования по месту пребывания.

Напомним, окружная избирательная комиссия (ОИК) округа №87 (г. Надворная Ивано-Франковской области) признала недействительным голосование на избирательных участках №№261027 и 261030.
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