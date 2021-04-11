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Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу в телефонном разговоре с главой МИД Великобритании Домиником Раабом обсудил обстановку на границе Украины и России. Они осудили провокации Москвы.

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента, Блинкен и Рааб также подчеркнули необходимость немедленного прекращения РФ наращивание сил и подстрекательской риторики.

«Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили Афганистан и подтвердили свою поддержку Украины перед лицом российских провокаций», - говорится в сообщении.

Напомним, встреча лидеров Франции, Германии и Украины может состояться в течение недели.
ForUm

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