Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу в телефонном разговоре с главой МИД Великобритании Домиником Раабом обсудил обстановку на границе Украины и России. Они осудили провокации Москвы.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США .

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента, Блинкен и Рааб также подчеркнули необходимость немедленного прекращения РФ наращивание сил и подстрекательской риторики.

«Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили Афганистан и подтвердили свою поддержку Украины перед лицом российских провокаций», - говорится в сообщении.

Напомним, встреча лидеров Франции, Германии и Украины может состояться в течение недели.