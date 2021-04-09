также в разделеПолитика
Эдуард Ставицкий назвал «прямую дорогу к миру на Донбассе» 10
Пакистанские СМИ: Репрессиями против Медведчука Зеленский «срубил сук», на котором сидел 18
Меркель призвала Путина сократить численность войск у границ Украины 59
В ТКГ отреагировали на заявление РФ о «защите россиян» на Донбассе 24
В ОП назвали заявления Мендель об «украинском русском языке» ее личным мнением 18
Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме 26
В ОП заявили, что Зеленский еще не определился, будет ли идти на второй срок 11
Козак: Россию могут вынудить воевать на Донбассе 32
Юристы назвали санкции Зеленского директивным управлением государством 17
Соколовская: Аплодируя санкциям против Медведчука, не стоит забывать, что кто-то из нас может стать следующим 18
Работа в «две смены»: Рада соберется на внеочередные заседания 19
Глава МИД Польши срочно прибыл в Украину 40
Зеленский поехал на Донбасс поднимать боевой дух военных 17
По мнению американских аналитиков, вакцинация в Украине провалена из-за политических амбиций Зеленского 77
Арестович: ТКГ не подписала заявление о соблюдении «тишины» 21
Почти 100 «слуг народа» купили в прошлом году авто, квартиру или землю 14
The Ukrainian Weekly: Обвинения Киева против Медведчука основаны на предположениях и не доказаны в суде 43
Опрос «Социального мониторинга»: Новый состав Рады, ОПЗЖ – партия, в наибольшей степени отстаивающая интересы украинцев, и провал вакцинации 19

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила все большую обеспокоенность США относительно недавней эскалации со стороны России на Донбассе и у границ Украины. Об этом Псаки сказала в четверг на брифинге в Белом доме, сообщает «Европейская правда».

«США все больше обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии в Восточной Украине, включая перемещением российских войск у украинских границ. Россия сейчас имеет больше войск у украинских границ, чем за все время с 2014 года. 5 украинских военных были убиты на этой неделе. Это все крайне тревожные знаки», - заявила Псаки.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным разведки, РФ готовит широкомасштабные провокации против Украины для расширения российского военного присутствия на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне российской агрессии в оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

8 апреля заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак допустил, что Россию могут вынудить воевать на Донбассе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги