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Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал, насколько серьезна ситуация на востоке нашего государства и границе с РФ.

Об этом он рассказал в эфире ток-шоу «Право на владу», сообщает УНИАН.

Хомчак подчеркнул, что ситуация на востоке Украины уже седьмой год каждый день является очень серьезной. Также он сообщил, что сейчас наблюдается увеличение количества обстрелов со стороны боевиков на Донбассе. 

«Сказать, что сегодня сжимается кольцо вокруг Украины - это, наверное, будет преувеличенное определение. Потому что за пределами границ Украины мы видим наращивание войск РФ, которые они перемещают из разных уголков России под видом проведения учений. Но сегодня то количество характеризуется тем, чтобы сказать, что уже сжимается кольцо и какая - то ситуация безвыходная, - нет, это не так», - отметил он.

Главнокомандующий ВСУ заверил, что ситуация контролируемая, а украинские военные готовы реагировать на обострение ситуации на территории ОРДЛО, так и вдоль всей украинско-российской границы.

«На все провокации, на все действия противника у нас спланированы соответствующие меры по немедленному реагированию», - заверил Хомчак.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным разведки, РФ готовит широкомасштабные провокации против Украины для расширения российского военного присутствия на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне российской агрессии в оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

8 апреля заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак допустил, что Россию могут вынудить воевать на Донбассе.
ForUm

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