В Офисе президента Украины отреагировали на повреждение фасада здания участниками акции в поддержку Сергея Стерненко. По предварительным оценкам, ущерб составляет почти два миллиона гривен, но сумма может увеличиться.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Там подчеркнули: если не начать отмывать краску, которой разрисовано здание, в течение 72 часов, то сумма убытков может возрасти.

«По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса президента оцениваются примерно в два миллиона гривен. Накануне все этажи были наполнены дымом. Если не начать смывание краски в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими», — говорится в заявлении.

В ОП добавили, что первые два этажа здания были построены в конце XIX века, а другие достроены в начале ХХ века.

Дополнительно в ОП сообщили, что в результате запуска фейерверков пострадали двери и внутренняя отделка тамбура одного из подъездов. «Также произошло возгорание чердака. Были зафиксированы отдельные очаги возгорания на первом этаже и пожар в кабинете на втором этаже. Все этажи были наполнены дымом», — сообщает пресс-служба ОП.

Напомним, 20 марта под Офисом президента проходила акция в поддержку Стерненко. Во время нее демонстранты жгли файеры, а также подожгли табличку с надписью «Офис президента».