Украинской стороне не известны имена должностных лиц Ирана, которым предъявили обвинения по делу о сбитом пассажирском самолете авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в январе 2020 года, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

«Из этих 10 лиц, которым вроде бы предъявлено обвинение, украинская сторона не знает ни одного конкретного имени. Иранская сторона до этого времени не передала нам никаких деталей. Сответственно, мы не можем знать, действительно ли это те лица, которые причастны к этой катастрофе, или нет», - сказал Енин в эфире телеканала «Украина 24» в среду.

Замминистра напомнил о неоднократных «информационных сливах» в масс-медиа Ирана, которые впоследствии не подтверждаются, передает Интерфакс-Украина.

«Мы неоднократно призывали иранскую сторону к большей прозрачности, как в направлении технического расследования, так и в направлении уголовно-правового преследования лиц, причастных к сбиванию Боинга», - сказал он.

Енин отметил, что техническое расследование крушения украинского самолета проведено главным образом для того, чтобы оправдать действия иранской стороны. Ни одно из фактических замечаний с украинской стороны в этом техническом отчете не учтено, сказал он.

«Иранская сторона, по сути, не предоставила ни одного конкретного ответа нашим органам досудебного расследования и Генеральной прокуратуры относительно обстоятельств расследования уголовного производства. Наш переговорный процесс, несмотря на определенные позитивные обещания, также не зашел никуда в направлении углубления, ввиду того, что эти обещания остаются исключительно на словах. Дело, к пребольшому сожалению, не движется вперед», - подчеркнул Енин.

Напомним, прокуратура Ирана выдвинула обвинения против десяти должностных лиц в связи со сбиванием пассажирского самолета «Международных авиалиний Украины» в январе 2020 года.

8 января 2020 после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.