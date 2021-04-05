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В отношении предприятия «Мотор Сич» Украина должна думать прежде всего о своих интересах. Об этом в интервью Радио Свобода заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Таким образом она ответила на вопрос о том, не возникает в ситуации с возвращением «Мотор Сичи» в государственную собственность негативный для Киева треугольник США-Китай-Украина.

Как отметила Маркарова, «в вопросах «Мотор Сичи» мы должны в первую очередь думать о наших украинских интересах».

«И именно это стало основанием для решения СНБО о возвращении компании в государственную собственность. И я уверена в том, что наша позиция здесь не только правильная, но достаточно сильная. Поэтому это решение полностью отвечает нашим интересам», - сказала Маркарова.

На вопрос, учитывалась ли Киевом в этом случае позиция США и вообще выражал ли Вашингтон свою позицию по поводу «Мотор Сичи», Маркарова ответила: «Еще раз. Это вопросы наших украинских интересов. То есть это вопрос того, насколько вообще законно происходили некоторые вещи, которые происходили вокруг «Мотор Сичи» раньше. И я думаю, что здесь как раз эта позиция была достаточно обоснованной, она была достаточно однозначной по нашему вопросу. Я уверена, что все вопросы, которые будут продолжать обсуждаться, в том числе, если есть какие-то потенциальные претензии от других стран, они могут быть обсуждены на основе конкретных документов», - отметила Маркарова.

Как ранее сообщал ForUm, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение о возвращении ПАО «Мотор Сич» в государственную собственность. 23 марта президент Владимир Зеленский ввел это решение в действие.

Шевченковский районный суд Киева принял решение наложить арест на акции и имущество АО «Мотор Сич». Имущество передано АРМА.
ForUm

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