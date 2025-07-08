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Зеленський готує зміну посла в США: подробиці

Зеленський готує зміну посла в США: подробиці

Наступного тижня в Україні можуть відбутися кадрові зміни у складі уряду, а також — заміна українського посла у США. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, близькі до перемовин.

За даними видання, президент Володимир Зеленський під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом пообіцяв змінити посла України у Вашингтоні Оксану Маркарову. Причиною стали зауваження з боку республіканців, які критикували Маркарову за її наближеність до Демократичної партії США.

Зеленський начебто пообіцяв Трампу, що новий кандидат буде «зрозумілим і прийнятним» як для Білого дому, так і для Конгресу, та матиме «вміння укладати угоди», заявив високопосадовець з Офісу президента в коментарі FT.

Сторони домовилися, що їхні команди окремо узгодять список потенційних кандидатів на посаду.

Серед ймовірних кандидатів на посаду посла в США, за інформацією джерел FT:

- прем'єр-міністр Денис Шмигаль,

- віцепрем’єрка Ольга Стефанішина,

- міністр оборони Рустем Умєров,

- міністр енергетики Герман Галущенко,

- міністр культури Ростислав Ткаченко (імовірно, мається на увазі перший заступник міністра),

- заступник керівника ОП Ігор Жовква.

Ці імена вже неодноразово згадувалися в пресі у контексті можливих дипломатичних чи кадрових ротацій.

Нагадаємо, Оксана Маркарова була призначена на посаду посла України в США у 2021 році. До того вона очолювала Міністерство фінансів України.

 

Теги:

ТрампМаркароваЗеленськийзміна посла в США
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