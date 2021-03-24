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Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 11 марта о возврате ПАО "Мотор Сич" в собственность государства.

Соответствующий указ №108/2021 от 23 марта обнародован на сайте главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 "О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 «О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей», введенного в действие указом президента Украина от 6 марта 2018 № 58», – говорится в  документе.

Как ранее сообщал ForUm, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение о возвращении ПАО «Мотор Сич» в государственную собственность.

Шевченковский районный суд Киева принял решение наложить арест на акции и имущество АО «Мотор Сич». Имущество передано АРМА.
ForUm

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