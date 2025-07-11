Зеленський назвав свого фаворита на посаду посла у США

Президент Володимир Зеленський розглядає можливість призначення чинного міністра оборони Рустема Умєрова на посаду посла України у Сполучених Штатах Америки. Цю заяву глава держави зробив під час спілкування з пресою в Римі.

Зеленський підтвердив, що планує замінити нинішнього посла України у США Оксану Маркарову. "Зміни посла у Сполучених Штатах Америки відбудуться", – сказав він, додавши, що вже розмовляв з Маркаровою про відставку і хотів би, щоб вона продовжила працювати в Україні.

Президент пояснив свій вибір, наголосивши на важливості посилення відносин зі США, особливо у контексті російсько-української війни. "Я скажу відверто, якщо я вирішу, і це буде найближчим часом, що представляти Україну в Сполучених Штатах Америки, тобто ключовим нашим послом буде міністр оборони Рустем Умєров, це, безумовно, вплине на серйозні перестановки в уряді України", – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що всі рішення та бюджет України безпосередньо пов'язані з війною. Саме тому важливо, аби послом у США була "сильна людина, яка в контексті найголовнішого – посилення України насамперед зброєю".

Окрім кадрових змін, Зеленський також зазначив, що при реформах в уряді слід думати про скорочення інституцій. Це, за його словами, має допомогти зменшити дефіцит бюджету, подолати бюрократію та прискорити управління процесами.