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Шевченковский районный суд Киева принял решение наложить арест на акции и имущество АО «Мотор Сич». Имущество передано АРМА.

Сообщается, что имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

«По материалам СБУ Шевченковский районный суд г. Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО" Мотор Сич», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в СБУ сообщили, что компания продолжит свою работу.

Как ранее сообщал ForUm, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение о возвращении ПАО «Мотор Сич» в государственную собственность.

29 января 2020 президент Украины Владимир Зеленский по решению Совета нацбезопасности и обороны ввел санкции в отношении гражданина Китая Ван Цзина и связанных с ним Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (обе - Пекин); Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг), пытающиеся в последние годы реализовать в Украине права акционеров ПАО «Мотор-Сич», которые включены в санкционный список Украины.

Акционер ПАО «Мотор-Сич» китайская Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. считает необоснованными введенные Украиной против нее и связанных с нею лиц на три года санкции и называет их основной целью препятствование инвестициям в «Мотор Сич».

Зеленский заявил, что не согласен с утверждением, что Китай является главной геополитической угрозой, а также заверил, что при его президентстве контрольный пакет «Мотор Сичи» останется в Украине.
ForUm

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