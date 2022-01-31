Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что в случае нового вторжения России в Украину Москва может пойти дальше и не остановиться на Украине.

«Причина, почему Путин напал на нас – не в том, что он хочет Украину или только Украину. Причина… в том, что мы выбрали быть демократией и имеем евроатлантические и европейские стремления. Так что это нападение на демократию, и я считаю, что никто не будет в безопасности, если на Украину нападут. Мы не хотим быть частью Советского Союза, Российской империи или Российской Федерации. Мы хотим быть суверенными, суверенными и боремся за нашу независимость», – сказала Маркарова в интервью CBS News 30 января, передает Радио Свобода.

«И если Россия дальше нападет на Украину, они, конечно, не остановятся на Украине. Поэтому в интересах Европы и всего демократического мира помочь нам защитить себя, а также показать, что международное верховенство права все еще работает», – добавила она.

С осени прошлого года в СМИ начали появляться сообщения со ссылкой на разведку о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение и стала оказывать военную помощь Украине.

Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО «гарантий безопасности», в частности не расширять Альянс на восток. Представители Запада заявляли, что на уступки по принципиальным вопросам не пойдут.