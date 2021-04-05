Местные власти Киева через неделю планируют рассмотреть вопрос о продлении усиленного карантина в столице, введенного с 5 апреля.

Об этом в эфире «Украины 24» рассказал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает hromadske.

В течение недели власти будут наблюдать за динамикой заболеваемости и уровнем госпитализации.

«Нас волнует уровень госпитализации и занятых коек с кислородом. По результатам недели будем принимать решение, что делать дальше: продолжать или прекращать ограничения 16 апреля», — рассказал Поворозник.

Также он отметил, что комендантский час в Киеве не планируют вводить.

Как ранее сообщал ForUm, в Киеве в связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса с понедельника, 5 апреля, введены более строгие карантинные ограничения.

Так, столица закрыла все школы и детские сады. Весь общественный транспорт работает по спецпропускам пассажиров. То есть, исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский надеется, что после 16 апреля карантин в Киеве ослабят, но не исключает, что ограничения могут продлить.