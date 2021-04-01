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Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский надеется, что после 16 апреля карантин в Киеве ослабят, но не исключает, что ограничения могут продлить. Об этом он заявил в эфире Громадського радіо.

«Локдаун после 16 апреля могут продолжить, ведь мы не можем спрогнозировать, какой будет ситуация с заболеваемостью, но надеемся, что эти три недели карантина по 16 апреля (учитывая ограничения, введенные неделю назад в столице — ред.) уже начнут давать результаты, и мы будем иметь положительную динамику в середине апреля, разорвем цепочку заболеваемости и сможем рассматривать вариант ослабления ограничений», — рассказал он.

Мондриевский добавил, что власть понимает, как негативно ограничения влияют на экономику и бизнес, но карантин пока необходим, ведь ситуация в больницах сложная.

«Подобные решения — по усилению карантина — сейчас принимаются на уровне многих стран, чтобы снизить количество заболеваний и загруженность на медицинскую систему», — отметил заместитель главы КГГА.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса Киев с понедельника, 5 апреля, вводит более строгие ограничения, которые продлятся до 16 апреля. 

Так, столица закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам – исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.
ForUm

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