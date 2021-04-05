Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с высоким представителем ЕС, вице-президентом Европейской Комиссии Жозепом Боррелем сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

Кулеба проинформировал собеседника о дестабилизирующих действиях России, в частности системном обострении ситуации в Донецкой и Луганской областях и в Крыму, нежелании РФ подтвердить приверженность режиму прекращения огня, наращивании военного присутствия вблизи границ нашего государства, интенсивном распространеним дезинформации.

Боррель заверил Кулебу в неизменной поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины. «Европейский Союз с вами», – отметил он.

Высокий представитель ЕС также пригласил главу украинской дипломатии принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля. Министр принял приглашение.

Напомним, по данным разведки, РФ готовит широкомасштабные провокации против Украины для расширения российского военного присутствия на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук на заседании Трехсторонней контактной группы 14 апреля намерен поднять вопрос о «пасхальном перемирии».

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Пентагону известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне российской агрессии в оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.