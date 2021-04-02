Украинская армия способна дать отпор любому. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию на Донбассе, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Сохранение режима полного прекращения огня является залогом продолжения тяжелых, но очень необходимых переговоров в минском и нормандские форматах. В очередной раз подчеркну - наша армия способна дать отпор любому. И это усиливает наши позиции для урегулирования ситуации дипломатическим путем, который избрала Украина для реинтеграции временно оккупированных территорий и возвращения наших людей», – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что на этом пути мы имеем полную и неизменную поддержку международных партнеров, в частности Европы и Соединенных Штатов Америки. «И одним из подтверждений этого является разговор, который я провел сегодня с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Мы подробно обсудили ситуацию на Донбассе. Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России», – заявил президента.

Напомним, по данным разведки, РФ готовит широкомасштабные провокации против Украины для расширения российского военного присутствия на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук на заседании Трехсторонней контактной группы 14 апреля намерен поднять вопрос о «пасхальном перемирии».

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Пентагону известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне российской агрессии в оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.