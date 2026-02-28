﻿
Війна

США хочуть домогтися відмови України від Донбасу в обмін на «заморозку» війни

За даними агентства Bloomberg, Сполучені Штати розглядають варіант домовленостей, який передбачає відмову України від Донбасу в обмін на припинення активних бойових дій та заморожування війни по нинішній лінії фронту.

Що пропонують США

Як зазначається у публікації, йдеться про можливу «велику угоду», відповідно до якої:

  • Україна відмовляється від претензій на окуповані райони Донбасу;

  • бойові дії зупиняються на поточних позиціях сторін;

  • росія відмовляється від претензій на підконтрольні Києву частини Запорізької та Херсонської областей.

Фактично мова йде про сценарій замороженого конфлікту без остаточного політичного врегулювання статусу територій.

Позиція москви

Водночас, за інформацією Bloomberg, кремль розглядає можливість виходу з мирних переговорів, якщо Україна не піде на територіальні поступки. У москві наполягають на закріпленні контролю над окупованими територіями як передумові для будь-якої довгострокової домовленості.

Джерела агентства стверджують, що російська сторона готова припинити участь у перемовинах у разі відсутності прогресу щодо «територіального питання».

Що це означає

Аналітики вважають, що подібний сценарій може:

  • тимчасово знизити інтенсивність бойових дій;

  • закріпити нинішню лінію розмежування;

  • створити довготривалий заморожений конфлікт без чітких гарантій безпеки.

Офіційного підтвердження таких домовленостей з боку Вашингтона чи Києва наразі немає.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАДонбассвійнатериторіальні поступки
