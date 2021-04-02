также в разделеПолитика
В Европарламенте призвали РФ прекратить военные провокации и запугивание Украины 6
«Стоим плечом к плечу»: Зеленский прокомментировал разговор с Байденом 10
Байден в разговоре с Зеленским подтвердил поддержку Украины на фоне агрессии РФ 28
7 нардепов пропустили все голосования Рады в марте 17
Волкер объяснил, почему РФ наращивает войска на границе 31
Польские аналитики предупреждают Зеленского о юридических последствиях незаконных санкций против Медведчука 42
Информагентство Франс Пресс раскритиковало Украину за санкции против евродепутатов 39
Кравчук дал «президентские» советы Зеленскому 26
СНБО готовится к разным сценариям дестабилизации со стороны РФ 89
В Раде собирают подписи за внеочередное заседание для увольнения Степанова 121
Бывший посол США в Украине дал понять Зеленскому, что для «дружбы» с Вашингтоном недостаточно санкций против Медведчука 34
Медведчук: Украинской власти хотелось бы, чтобы меня здесь не было, но я страну не покину 19
СМИ назвали вопросы, которые сегодня рассмотрит СНБО 22
La Croiх: Закрытия телеканалов и санкций против Медведчука оказалось мало – США шантажируют Украину военной помощью 35
Послы НАТО провели срочную встречу из-за стягивания Россией войск к границе Украины 31
Ноу-хау Банковой – борьба с оппозицией с использованием технологий «95 квартала» 53
У теряющего рейтинг Зеленского появился новый союзник в лице секретаря СНБО Данилова 83
Медведчук: Ситуация на Донбассе нагнетается, по всей видимости, специально и немотивированно 22

В случае появления войск Соединенных Штатов на территории Украины или усиления сил НАТО в соседних с ней странах потребуются все необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в пятницу Пескову напомнили о заявлении США о том, что «в случае эскалации (США) не оставят Украину наедине с противником и не допустят реализации агрессивных устремлений РФ», а также Киева, который, в свою очередь, предложил повысить боеготовность войск НАТО вокруг Украины. В связи с этим пресс-секретарю был задан вопрос о том, допускают ли в Кремле, что войска США появятся на территории Украины или войска НАТО будут усиливаться в соседних странах, и что в таком случае предпримет Россия.

«Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. И, конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности», - сказал Песков.

Он ответил на вопрос о том, какие именно дополнительные меры могут потребоваться в этом случае. «Все, которые необходимы», - сказал Песков.

Постановка же вопроса о том, что Россия является «каким-то противником», добавил он, с точки зрения РФ является «неприемлемой и неуместной». «Россия никому не угрожает. Она никому не угрожала никогда. И на этом и строится наша позиция», - сказал Песков.

«К нашему сожалению, действительность весьма пугающая на линии соприкосновения», - заявил Песков.

Напомним, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины разместились 28 батальонных тактических групп Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады.

По данным разведки, РФ готовит широкомасштабные провокации против Украины для расширения российского военного присутствия на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук на заседании Трехсторонней контактной группы 14 апреля намерен поднять вопрос о «пасхальном перемирии».

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Пентагону известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
3159 грн.
42
Теги