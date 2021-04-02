В случае появления войск Соединенных Штатов на территории Украины или усиления сил НАТО в соседних с ней странах потребуются все необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в пятницу Пескову напомнили о заявлении США о том, что «в случае эскалации (США) не оставят Украину наедине с противником и не допустят реализации агрессивных устремлений РФ», а также Киева, который, в свою очередь, предложил повысить боеготовность войск НАТО вокруг Украины. В связи с этим пресс-секретарю был задан вопрос о том, допускают ли в Кремле, что войска США появятся на территории Украины или войска НАТО будут усиливаться в соседних странах, и что в таком случае предпримет Россия.

«Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. И, конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности», - сказал Песков.

Он ответил на вопрос о том, какие именно дополнительные меры могут потребоваться в этом случае. «Все, которые необходимы», - сказал Песков.

Постановка же вопроса о том, что Россия является «каким-то противником», добавил он, с точки зрения РФ является «неприемлемой и неуместной». «Россия никому не угрожает. Она никому не угрожала никогда. И на этом и строится наша позиция», - сказал Песков.

«К нашему сожалению, действительность весьма пугающая на линии соприкосновения», - заявил Песков.

Напомним, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины разместились 28 батальонных тактических групп Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады.

По данным разведки, РФ готовит широкомасштабные провокации против Украины для расширения российского военного присутствия на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук на заседании Трехсторонней контактной группы 14 апреля намерен поднять вопрос о «пасхальном перемирии».

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Пентагону известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.