Пєсков пояснив, чому Росія не хоче перемир’я з Україною

Росія виступає не за припинення вогню, а нібито за «міцний мир» з Україною. При цьому в Кремлі вважають, що саме перемир’я «нічого не дасть».

Про це заявив прессекретар російського диктатора Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков.

«Президент Путін і російська сторона завжди говорили про те, що ми виступаємо за міцний мир, мир назавжди, а не за перемир’я, яке, по суті, нічого не дасть», – сказав Пєсков на брифінгу.

Заява пролунала на тлі обговорення запропонованого США взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії. 14 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито погодилися не атакувати енергетичні об’єкти одна одної. Водночас Київ і Москва не підтвердили наявність чинної домовлености.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий підтримати енергетичне перемир’я, але за умови, що Росія припинить удари по українській енергетичній та іншій критичній інфраструктурі. За його словами, домовленість має бути взаємною, надійною та довгостроковою.

Зеленський також наголошував, що для України енергетичне перемир’я означало б припинення ударів по енергетичних об’єктах будь-якою зброєю. Водночас Україна продовжує завдавати ударів по російських нафтопереробних та інших об’єктах енергетичної інфраструктури, які Київ розглядає як частину воєнної економіки Росії.

Раніше Кремль називав пропозицію США щодо припинення атак на енергетичну інфраструктуру «дуже хорошою ідеєю», однак повноцінної домовленості про взаємне припинення ударів сторони не уклали. Москва також пов’язувала обговорення енергетичного питання із безпекою морських перевезень та скасуванням санкцій проти Росії.

У липні Трамп заявляв, що українські удари по російських об’єктах інфраструктури можуть сприяти швидшому врегулюванню війни. Нині Вашингтон також закликає Київ утримуватися від атак на російські нафтопереробні підприємства на тлі зростання цін на дизельне пальне.