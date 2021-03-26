Четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли и двое получили ранение в результате обстрела со стороны российских наемников в районе поселка Шумы. Один из убитых – подполковник Коваль Сергей Васильевич.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак провели консультации с лидерами стран «нормандского формата» относительно грубого нарушения режима прекращения огня российскими наемниками.

В Украине по состоянию на 26 марта зафиксировано 18132 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов предупредил о тяжелом периоде из-за эпидемии коронавируса в Украине.

Постоянная комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила перевозить в общественном транспорте столицы стоячих пассажиров.

В аппарате Совета национальной безопасности нет ни одного документа относительно сорванной операции по «вагнеровцам», заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Украина может рассмотреть возможность подачи воды в оккупированный Крым в случае возникновения на полуострове гуманитарной катастрофы, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

АМКУ рекомендовал основным участниками принять меры по установлению розничных цен на СУГ, высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции и отвечал объективной ситуаций на рынке.

Трем руководителям инициативных групп движения «Украинский выбор» сообщено о подозрении в участии в организации и проведении «общекрымского референдума» в 2014 году.

Комитет избирателей Украины считает, что привлечение к рабочему совещанию президента Украины на тему вакцинации в Ивано-Франковской области Василия Вирастюка, который является одним из кандидатов в народные депутаты в ОВО №87, является примером использования административного ресурса и противоречит международным стандартам свободных и честных выборов.

ОПОРА также констатировала нарушение органами публичной администрации принципа политической нейтральности в интересах кандидатов.

Долги производителей тепловой энергии ставят под угрозу устойчивое прохождение отопительного сезона в отдельных населенных пунктах 15 регионов, сообщает Нафтогаз.