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Сегодня в районе проведения операции Объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, героически погиб подполковник Коваль Сергей Васильевич, сообщила пресс-служба воинской части А2641.

Кадровый офицер, выпускник Каменец-Подольского военно-инженерного института, Сергей Васильевич всю свою профессиональную жизнь посвятил Вооруженным силам Украины. Прошел сложный путь от командира взвода разминирования до командира отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств. Имел опыт участия в миротворческих операциях.

С начала российско-украинской войны - участник АТО/ООС. Неоднократно награждался ведомственными наградами и наградами.

Мудрым командиром и патриотом своей страны подполковник Коваль Сергей Васильевич навсегда останется в наших сердцах. Весь личный состав Объединенного учебно-тренировочного центра Сил поддержки Вооруженных сил Украины глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Васильевича. Светлая память воину!

Напомним, сегодня, 26 марта, четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли и двое получили ранение в результате обстрела со стороны российских наемников в районе поселка Шумы.
ForUm

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