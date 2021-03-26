Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак проводят консультации с лидерами стран «нормандского формата» относительно грубого нарушения режима прекращения огня российскими наемниками в Донецкой области, в результате которого днем 26 марта погибли четверо украинских военнослужащих. Об этом сообщил спикер украинской стороны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, передает Интерфакс-Украина.

«Президент и глава Офиса президента Украины проводят интенсивные консультации с руководством стран «нормандского формата» относительно грубого нарушения режима прекращения огня, в результате которого погибли четверо украинских военнослужащих», - сообщил Арестович в эфире телеканала «Украина 24» по итогам экстренного совещания украинской делегации в ТКГ в пятницу.

Также, по словам Арестовича, украинская делегация в ТКГ обратилась с нотой в ОБСЕ, чтобы завтра провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности.

«Единственным условием эффективного продолжения переговоров является полное прекращение огня», - резюмировал спикер ТКГ.

Напомним, сегодня, 26 марта, четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли и двое получили ранение в результате обстрела со стороны российских наемников в районе поселка Шумы.