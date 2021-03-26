С первой декады марта 2021 наблюдается повышение розничных цен на топливо. В связи с этим был начат анализ ситуации с целью оценки соблюдения участниками рынка законодательства о защите экономической конкуренции, сообщила пресс-служба АМКУ.

Комитет проанализировал факторы, влияющие на формирование розничных цен на топливо и их корреляцию.

Было установлено, что в январе-марте 2021:

курс доллара США к гривне снизился на 2,8 процента;

средние цены крупного опта на бензины марки А-95 выросли на 12,5 процента;

средние цены крупного опта на дизельное топливо выросли на 9,4 процента.

В то же время:

средние розничные цены на бензины марки А-95 выросли на 12,5 процента;

средние розничные цены на дизельное топливо выросли на 12,93 процента;

средние розничные цены на СУГ выросли на 21,15 процента.

С 12 марта 2021 Европейские котировки на дизельное топливо и высокооктановые бензины начали снижаться.

При этом уровень розничных цен на информационных табло стационарных АЗС продолжал расти.

«Как показывает опыт, отечественные операторы розничной реализации топлива быстро реагируют на увеличение Европейских котировок на нефтепродукты и сразу отражают такую ​​тенденцию (увеличение) на информационных табло АЗС. Однако при уменьшении Европейских котировок на нефтепродукты такого быстрого «обратного» процесса не происходит», - отметили в АМКУ.

Поскольку котировки на европейских биржах и уровень закупочных цен являются одними из факторов, влияющих на формирование розничных цен на высокооктановые бензины, дизельное топливо и СУГ на территории Украины, их снижение должно обеспечить снижение закупочных цен на нефтепродукты на территории Украины, а следовательно является основанием для изменения розничных цен.

«Тенденция к повышению и удержанию основными участниками рынка розничных цен на информационных табло стационарных АЗС, при снижении оптовой стоимости ресурса и при отсутствии объективных на то причин (факторов), может привести к дополнительным финансовым затратам потребителей, такие действия могут привести к искажению конкуренции между участниками рынка - операторами стационарных АЗС», - заявили в АМКУ.

Учитывая значительное влияние рынков нефти и нефтепродуктов на все отрасли национальной экономики, энергетической безопасности государства и уровень жизни населения, на заседании 25 марта АМКУ рекомендовал основным участниками рынка: воздержаться от совершения действий, которые могут привести к нарушению законодательства о защите экономической конкуренции на рынке розничной реализации высокооктановых бензинов, дизельного топлива и СУГ;

принять меры по установлению розничных цен на СУГ, высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке и отвечал объективной ситуаций на рынке.

Рекомендации получили: