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Министр здравоохранения Максим Степанов предупредил о тяжелом периоде из-за эпидемии коронавируса в Украине.

Об этом рассказал в эфире ток-шоу «Право на владу», передает УНИАН.

«Думаю, у нас будет такой тяжелый период до середины апреля - 100%», - отметил он.

Степанов сообщил, что наибольшая загруженность коек с кислородом сейчас в городе Киеве - до 80%.Ситуация в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатских областях уже стабилизировалась: наблюдается уменьшение количества госпитализаций больных благодаря карантинным ограничениям. 

«Ивано-Франковскую область мы уже через некоторое время по показателям переведем на «желтый» уровень эпидбезопасности», - добавил министр. 

Напомним, в красную зону карантина входят Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Николаевска, Черновицкая и Сумская области, а также Киев.
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