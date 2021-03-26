Украина может рассмотреть возможность подачи воды в оккупированный Крым в случае возникновения на полуострове гуманитарной катастрофы. Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

«Я всегда делал акцент: не просто давать воду, а если произойдёт, чего я не хотел бы, гуманитарная катастрофа в Крыму с точки зрения обеспечения водой… Поэтому вопрос о воде отдельно может быть рассмотрен в случае гуманитарной катастрофы, а не в плане «дай воду, потому что этого хочет Россия», — заявил Кравчук.

При этом всю ответственность за происходящее в Крыму несёт Россия, в том числе в вопросе обеспечения водой населения.

«Я руководствуюсь международными нормами, а именно: страна, оккупировавшая любую территорию, несёт полную ответственность за жизнь людей на этой территории. За политику, которую она там проводит, за состояние народа. Это ответственность оккупационной власти, а не Украины», — подчеркнул руководитель украинской делегации в ТКГ.

Кравчук пояснил, что даже если придётся рассматривать вопрос поставки воды в Крым, это не означает, что вода будет подаваться сразу. Этому будет предшествовать процесс переговоров.

«Это не делается так, что случилась катастрофа — и сразу совершаются какие-то действия. Как во всём мире выглядит такой процесс: обсуждается вопрос, принимаются решения на определённых условиях, и только после этого можно говорить, как и что будет делаться», — сказал он.

Напомним, ранее Кравчук заявил, что Россия может совершить попытки получения воды с материковой Украины путем атак.