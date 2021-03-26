В аппарате Совета национальной безопасности нет ни одного документа относительно сорванной операции по «вагнеровцам». Об этом в интервью BBC News Украина Секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Официально - ни одного документа, который бы касался операции, которую вы называете по «вагнеровцах» (мы так не называем), в аппарате СНБО нет и никогда не было. Ни одного вопроса по поводу этих вещей не было», – заявил он.

Также Данилов подчеркнул, что вообще все, что касается работы разведки – «это моветон, когда начинают публично рассказывать», «так не делает ни одна страна в мире».

Он добавил, что Украина не имеет права говорить, где работает разведка, как она работает, чем занимается, потому что «это закрытая информация на 100%».

На вопрос, насколько будущий фильм от Bellingcat о «вагнеровцах» может быть вызовом для нацбезопасности Украины, Данилов сказал, что он не может «предположениями жить», потому что «Совет нацбезопасности работает только с фактами».

Как сообщалось, 29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 члена ЧВК «Вагнер».

12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании «Вагнер».

Украинская сторона заявила, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных «вагнеровцев».

18 августа 2020 года ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК «Вагнер». По версии СМИ, они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где «вагнеровцев» должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

Информацию опровергли официальные органы. Так, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что поездка боевиков ЧВК Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб.