Постоянная комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила перевозить в общественном транспорте столицы стоячих пассажиров, сообщает пресс-служба КП «Киевпастранс».

«Наземный общественный транспорт сможет перевозить больше пассажиров. Ведь общественный транспорт будет перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров - суммарно половину от общей вместимости транспортного средства. Имеющиеся лимиты на перевозки подвижным составом в 50% сидячих мест изменены на 50% от общей пассажировместимости», - говорится в сообщении.

При этом киевлянам и гостям города напомнили, что карантинные ограничения в транспорте остаются, хоть и становятся менее строгими.

Напомним, в Киеве с 20 марта по 9 апреля введены строгие карантинные ограничения.

При этом столица не будет останавливать работу общественного транспорта, однако он будет работать со строгим соблюдением санитарных норм.