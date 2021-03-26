По результатам беспартийного наблюдения на промежуточных выборах народных депутатов Украины в ОВО №50, №87 ОПОРА констатирует нарушение органами публичной администрации принципа политической нейтральности в интересах кандидатов.

Об этом сообщается на сайте сети.

Как предусматривает законодательство, равенство прав и возможностей кандидатов обеспечивается, в том числе, равным и беспристрастным отношением органов власти всех уровней к субъектам избирательного процесса.

Зато наблюдатели организации обнаружили у двух избирательных округах целый ряд злоупотреблений административными ресурсами в пользу разных кандидатов. «Зафиксированные нарушения принципов и стандартов свидетельствуют о важности внедрения дополнительных гарантий политической нейтральности должностных лиц органов власти на уровне закона и подзаконных актов, а также изменения практик политических субъектов», - подчеркнули в ОПОРЕ.

Наибольший резонанс среди инцидентов получило официальное сообщение Офиса президента Украины об обсуждении 25 марта 2021 Зеленским процесса вакцинации в Ивано-Франковской области с кандидатом в ОВО №87 Василием Вирастюком (выдвижение партией «Слуга народа»). Содержание материала на веб-сайте Офиса президента подтверждает официальный статус совещания, которое состоялось при участии должностных лиц местной государственной администрации и органов местного самоуправления.

«ОПОРА заявляет, что проведение совещания в ОП при участии кандидата в ОВО №87 Василий Вирастюка нарушение демократических стандартов выборов», - говорится в сообщении.

При этом значительная часть обсуждения была посвящена освещению позиции кандидата относительно эффективности противодействия пандемии в области и компенсаций малому бизнесу за карантинные ограничения. При этом Офис Зеленского указал на баллотирование Вирастюка на промежуточных выборах народных депутатов.

«Привлечение кандидата в народные депутаты Украины к официальному мероприятию Офиса президента Украины, в котором принимали участие глава государства и должностные лица местных органов власти, является злоупотреблением административными ресурсами в избирательных интересах», - подчеркнули в сети.

Такое нарушение стандартов выборов заключается в предоставлении отдельному кандидату неоправданного преимущества через использование им связей с органами публичной администрации.

Кандидат Вирастюк участвовал в совещании в качестве именно субъекта избирательного процесса, что засвидетельствовано официальным сообщением на сайте ОП. Он не имел законной цели, связанной с исполнением должностных обязанностей, для участия в мероприятии ОПУ с привлечением руководства ОГА и органов местного самоуправления. При этом совещание касалось государственной политики и функционирования органов власти различных уровней и не может считаться политическим мероприятием президента Зеленского.

ОПОРА призывает президента Украины и его Офис не нарушать стандарты демократических выборов и обеспечивать настоящую политическую нейтральность публичной администрации в пределах своей компетенции.

Напомним, Комитет избирателей Украины считает, что привлечение к рабочему совещанию президента Украины на тему вакцинации в Ивано-Франковской области Василия Вирастюка, который является одним из кандидатов в народные депутаты в ОВО №87, является примером использования административного ресурса и противоречит международным стандартам свободных и честных выборов.