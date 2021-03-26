Комитет избирателей Украины считает, что привлечение к рабочему совещанию президента Украины на тему вакцинации в Ивано-Франковской области Василия Вирастюка, который является одним из кандидатов в народные депутаты в ОВО №87, является примером использования административного ресурса и противоречит международным стандартам свободных и честных выборов, сообщили ForUm’у в пресс-службе КИУ.

Так, 22 марта на официальном сайте президента Украины была опубликован новость: «Владимир Зеленский обсудил с Василием Вирастюком проведение вакцинации в Ивано-Франковской области и помощь местному малому бизнесу во время карантина».

Речь идет о рабочем совещании президента Украины о ходе вакцинации против COVID-19 и готовности медицинской системы в Ивано-Франковской области, участие в которой приняли председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрей Бойчук, председатель Надворнянской объединенной территориальной общины Зиновий Андреевич и Василий Вирастюк. Последний был представлен как «общественный деятель, который является кандидатом в народные депутаты в 87-м мажоритарном округе».

В тексте сообщения приведен ряд комментариев Вирастюка. В частности, указано: «Василий Вирастюк напомнил, что еще во время январского усиления карантинных мероприятий в Ивано-Франковской области наметилась тенденция к росту заболеваемости коронавирусом. Среди наиболее вероятных причин - высокая активность местного населения на новогодние и рождественские праздники и значительное количество туристов, которые посещали регион в это же время ... Василий Вирастюк также поднял вопрос компенсации убытков малому и микробизнесу, которые предприниматели понесли в результате усиления карантина».

По оценке КИУ, указанные сообщения на официальном сайте президента является примером использования административного ресурса и скрытой агитацией в пользу Вирастюка. КИУ отмечает, что привлечение ресурсов органов государственной власти для проведения скрытой агитации в пользу одного из кандидатов нарушает принцип равенства кандидатов в ОВО №87.

По мнению КИУ, привлечение Вирастюка к обсуждению вакцинации населения стало возможным в результате того, что он является кандидатом от президентской партии в ОВО №87, а не за его профессионального и профессионального опыта. К подобным совещаниям с участием президента Украины должны привлекаться профессионалы и специалисты по противоэпидемических мероприятий, а не отдельные кандидаты в народные депутаты, поскольку на таких мероприятиях решаются вопросы, связанные с жизнью и здоровьем граждан.

КИУ призывает президента Украины придерживаться принципов честных и свободных выборов и не создавать дополнительные преимущества для отдельных кандидатов в ОВО №87 с использованием государственных ресурсов, в частности, путем привлечения таких лиц к рабочим мероприятиям с участием главы государства и выборочного освещения такой информации на официальном веб-сайте президента Украины.

Напомним, что выборы в ОВО №87 состоятся в воскресенье 28 марта.