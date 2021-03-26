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Четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли и двое получили ранение в результате обстрела со стороны российских наемников в районе поселка Шумы, сообщил пресс-центр штаба ООС.

26 марта вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями 82-мм минометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, в результате чего погибли четверо военнослужащих Объединенных сил, двое получили ранения.

Раненым военным оперативно оказана первая медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что обстрел произошел в 13:45.

«После ротации 503-го батальона морской пехоты российские войска резко усилили активность в данном районе. Ситуация не может не вызывать беспокойства, именно здесь одна из тех точек, где противник постоянно проводит обстрелы из гаубиц, минометов и стрелкового оружия. Именно в Шумах российское командование в ноябре 2020-го требовало провести «инспекцию» украинской линии обороны. Высока вероятность, что в районе Шумов может последовать российская атака для захвата передовых украинских позиций. Ситуация на фронте требует немедленной реакции Верховного Главнокомандующего и Верховной Рады», - написал он.
ForUm

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