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В Украине по состоянию на 26 марта зафиксировано 18132 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

 

Также за минувшие сутки госпитализированы 4826 человек, летальных случаев – 326, выздоровели 7138 человек, осуществлено тестирований за сутки - 119 087 (в том числе методом ПЦР - 53495, методом ИФА - 22760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 42832).

За все время пандемии в Украине заболели 1614707 человек, выздоровели – 1290158,  летальных исходов - 31 461, проведено 7889544 ПЦР-теста.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304), Харьковской (1204) областях и  Киеве (1164).

 

За сутки 25 марта в Украине 18738 человек были привиты против COVID-19.

174 325 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 174 324 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Киев - 1164 случая / 1850 прививок;

Винницкая область - 848 случаев / 1150 прививок;

Волынская область - 356 случаев / 360 прививок;

Днепропетровская область - 1358 случаев / 1380 прививок;

Донецкая область - 725 случаев / 130 прививок;

Житомирская область - 891 случай / 780 прививок;

Закарпатская - 429 случаев / 510 прививок;

Запорожская область - 519 случаев / 510 прививок;

Ивано-Франковская область - 402 случая / 918 прививок;

Киевская область - 1139 случаев / 1380 прививок;

Кировоградская область - 193 случая / 630 прививок;

Луганская область - 131 случай / 280 прививок;

Львовская область - 1304 случая / 1050 прививок;

Николаевская область - 534 случая / 760 прививок;

Одесская область - 1545 случаев / 330 прививок;

Полтавская область - 669 случаев / 690 прививок;

Ривненская область - 554 случая / 670 прививок;

Сумская область - 633 случая / 1100 прививок;

Тернопольская область - 627 случаев / 820 прививок;

Харьковская область - 1204 случая / 480 прививок;

Херсонская область - 177 случаев / 950 прививок;

Хмельницкая область - 1040 случаев / 240 прививок;

Черкасская область - 704 случая / 1000 прививок;

Черновицкая область - 587 случаев / 330 прививок;

Черниговская область - 399 случаев / 440 прививок.

Напомним, в Украине по состоянию на 25 марта 2021 года было зафиксировано 16669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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