В Украине по состоянию на 26 марта зафиксировано 18132 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 4826 человек, летальных случаев – 326, выздоровели 7138 человек, осуществлено тестирований за сутки - 119 087 (в том числе методом ПЦР - 53495, методом ИФА - 22760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 42832).
За все время пандемии в Украине заболели 1614707 человек, выздоровели – 1290158, летальных исходов - 31 461, проведено 7889544 ПЦР-теста.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304), Харьковской (1204) областях и Киеве (1164).
За сутки 25 марта в Украине 18738 человек были привиты против COVID-19.
174 325 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 174 324 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
Киев - 1164 случая / 1850 прививок;
Винницкая область - 848 случаев / 1150 прививок;
Волынская область - 356 случаев / 360 прививок;
Днепропетровская область - 1358 случаев / 1380 прививок;
Донецкая область - 725 случаев / 130 прививок;
Житомирская область - 891 случай / 780 прививок;
Закарпатская - 429 случаев / 510 прививок;
Запорожская область - 519 случаев / 510 прививок;
Ивано-Франковская область - 402 случая / 918 прививок;
Киевская область - 1139 случаев / 1380 прививок;
Кировоградская область - 193 случая / 630 прививок;
Луганская область - 131 случай / 280 прививок;
Львовская область - 1304 случая / 1050 прививок;
Николаевская область - 534 случая / 760 прививок;
Одесская область - 1545 случаев / 330 прививок;
Полтавская область - 669 случаев / 690 прививок;
Ривненская область - 554 случая / 670 прививок;
Сумская область - 633 случая / 1100 прививок;
Тернопольская область - 627 случаев / 820 прививок;
Харьковская область - 1204 случая / 480 прививок;
Херсонская область - 177 случаев / 950 прививок;
Хмельницкая область - 1040 случаев / 240 прививок;
Черкасская область - 704 случая / 1000 прививок;
Черновицкая область - 587 случаев / 330 прививок;
Черниговская область - 399 случаев / 440 прививок.
Напомним, в Украине по состоянию на 25 марта 2021 года было зафиксировано 16669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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