Долги производителей тепловой энергии ставят под угрозу устойчивое прохождение отопительного сезона в отдельных населенных пунктах 15 регионов, сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Отмечается, что по состоянию на 25 марта 56 предприятий теплоэнергетики не выполняют ни одного из требований для получения газа в пределах спецобязательств (ПСО). Для предоставления газа в апреле эти компании должны заплатить более 820 млн грн.

«Нафтогаз заблаговременно публикует перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли в него местное предприятие ТКЭ», – говорится в сообщении.

С перечнем должников можно ознакомиться по этой ссылке.

Чтобы обезопасить своих клиентов и успешно отработать весь отопительный сезон, производители тепла должны выполнять обязательные условия поставки газа (предусмотрено Постановлением КМУ от 19 октября 2018 №867).

Нафтогаз призывает теплопроизводителей, которые не соблюдают требования законодательства для получения газа на льготных условиях ПСО, привести свои расчеты до надлежащего уровня. Обеспечение теплом украинцев в отопительный сезон - важная задача. Поэтому Группа Нафтогаз максимально идет навстречу всем заинтересованным сторонам и ожидает от производителей тепла такого же ответственного отношения к их обязательствам.