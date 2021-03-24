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Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян пользоваться общественным транспортом столицы только при крайней необходимости и допустил его полную остановк. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Сегодня нам необходимо разорвать цепь заболеваемости. Остановить расползание вируса. Иначе - медицинская система не справится с таким количеством больных! Практически все силы в медицинских учреждениях брошены на помощь пациентам с коронавирусом. А еще у нас немало киевлян с другими заболеваниями, которым тоже нужна помощь врачей. Привозят пациентов и с неотложными случаями. Давайте думать и об этом! Если «ляжет» медицинская система, кто будет нам помогать, кто будет спасать здоровье и жизни киевлян? Именно поэтому мы, не дожидаясь решений правительства, ввели с 20 марта по 9 апреля строгие карантинные ограничения в столице. А уже с 23 марта их ввело и правительство, отнеся Киев к красной зоне эпидемиологической опасности. Соответственно - в городе действуют все ограничения красной зоны», - сказал мэр столицы.

Вместе с тем он отметил, что столичные власти не остановили работу общественного транспорта в городе.

«Мы добились того, чтобы под запрет не попал общественный транспорт. Он в столице работает - по определенному регламенту и с соблюдением норм безопасности. С наполненностью не более 50 процентов мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства. И здесь бы я хотел подчеркнуть! Общественный транспорт во время карантина работает исключительно для тех пассажиров, которые добираются на работу или в неотложных делах. Для киевлян, которые работают в сферах жизнеобеспечения города! Толпы в транспорте - это, я считаю, безответственность тех людей, которые не следуют рекомендациям и пренебрегают правилами. Которые делают вид, что у нас ситуация нормальная и нет никакого вируса», - подчеркнул мэр Киева.

Он пояснил, что решение не останавливать общественный транспорт продиктовано необходимостью добираться на работу людям, которые работают на критически важных предприятиях столицы.

«Напомню, даже в самый сложный период первой волны вируса метро, ​​например, не закрывали в тех же Милане или Нью-Йорке. Но в нем ездило очень мало пассажиров. - Только те, кому действительно нужно добраться на работу. Поэтому давайте сознательно относиться к ситуации и реалиям, в которых живем уже больше года! Понимать все риски собственной легкомысленности», - призвал Кличко.

Он отметил, если ситуация не улучшится, и власть, и правительство будут принимать решение по остановке общественного транспорта в столице.

«Но мы все помним, какое негодование вызвало такое решение год назад. Когда не работало метро, ​​а наземный транспорт перевозил только пассажиров по спецпропускам. И также напомню, что, по ограничениям красной зоны, учреждения, организации, предприятия некритических сфер должны перевести сотрудников на удаленную работу», - подчеркнул Кличко.

Напомним, в Киеве с 20 марта по 9 апреля введены строгие карантинные ограничения. 

При этом столица не будет останавливать работу общественного транспорта, однако он будет работать со строгим соблюдением санитарных норм.

 
ForUm

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