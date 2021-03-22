также в разделеСтолица
В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог 10
Кабмин рекомендует органам власти в Киеве перейти на удаленку 21
В центре Киева ограничили движение из-за акции протеста 28
Форум «Украина 30» берет перерыв из-за локдауна в Киеве 10
В Киеве за сутки – 20 смертей от COVID-19 16
Киев лидирует в Украине по заболеваемости коронавирусом 106
Ужасное ДТП возле киевского зоопарка: четверо пострадавших 25
За сутки в Киеве обнаружили 1070 новых больных коронавирусом 10
Сегодня в Киеве начался жесткий карантин 25
В съемной киевской квартире организовали мощную «ботоферму» 12
В Киеве вводят локдаун: Список ограничений 41
Киевские школьники после каникул будут учиться дистанционно 14
Рада не будет заседать во время ужесточенного карантина в Киеве 10
COVID-19 в Киеве: Госпитализированных стало более чем в два раза больше 15
В Киеве – 1210 новых случаев COVID, 24 человека умерли 15
В Киеве «брокеры» выманивали деньги у граждан ЕС 11
В Киеве группировка торговала фейковыми справками об отрицательном COVID-тесте 12
В Киеве «заминировали» 7 станций метро 15

Столица не будет останавливать работу общественного транспорта, однако он будет работать со строгим соблюдением санитарных норм. Об этом заявил первый заместитель председателя Киевского городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.  

«Кабинет Министров изменил порядок работы транспорта в регионах с красным уровнем эпидемической опасности. Правительство предоставило полномочия региональным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций самостоятельно принимать решение о карантинных ограничениях в работе общественного транспорта», - сказал Поворозник.

Он проинформировал, что сегодня на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА приняли решение не останавливать работу общественного транспорта столицы - наземного и метрополитена. Общественный транспорт будет курсировать с наполненностью не более 50 процентов мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определенных в регистрационных документах на такое транспортное средство.

«Подчеркиваю необходимость неукоснительного соблюдения пассажирами противоэпидемических правил - масочного режима и социальной дистанции. Будьте ответственными! Город сегодня делает все для того, чтобы не допустить транспортного и экономического кризиса и коллапса медицинской системы», - сказал Поворозник

Как ранее сообщал ForUm, в Украине изменен порядок работы транспорта в регионах с красным уровнем эпидемической опасности.

В Киеве с 20 марта по 9 апреля введены строгие карантинные ограничения. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги