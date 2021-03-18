В связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в столице с 20 марта по 9 апреля вводятся строгие карантинные ограничения. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Хочу обратиться к вам со срочной важной информацией. В Киеве за минувшие сутки снова более тысячи новых случаев заболевания коронавирусом. Увеличивается количество госпитализированных пациентов. За сутки с диагнозом коронавирус в больницу попали 148 человек. А еще - больные с подозрением на COVID-19, пациенты с пневмониями и гриппом. На сегодняшний день в больницах - более 3300 больных коронавирусом. Заполненность коек в медучреждениях города - уже более 70 процентов. Ситуация с распространением вируса - без преувеличения - угрожающая. Правительство пока не отнесло Киев к красной зоне. Мы находимся в оранжевой», - сказал Кличко.

Он напомнил, что столица обращалась в Кабинет министров с прсьбой расширить перечень ограничений, действующих в оранжевой зоне, поскольку с 17 февраля этого года это - в компетенции правительства.

«К сожалению, нас не услышали. Кабмин умыл руки и оставил местные власти один на один с решением ситуации. И, поскольку премьер вчера заявил, что власти на местах, мол, не мешают принимать определенные решения - мы расцениваем это, как право оперативно реагировать на ситуацию. А ситуация сложная и может стать катастрофической. Я сейчас никого не пугаю. Но призываю всех осознать это!» - отметил мэр Киева.

По словам Кличко, чтобы приостановить стремительное расползание коронавируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о введении строгих карантинных ограничений.

«С нуля часов 20 марта - то есть в ночь с пятницы на субботу - Киев вводит строгие карантинные ограничения. Потому что нам надо спасать здоровье и жизни людей. Будет запрещена работа учреждений культуры. Будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы. Работа торгово-развлекательных центров. Кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии. Также подпадает под запрет проведение религиозных богослужений, если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратных метров на одного лицо. Запрет проведения массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других). А также - присутствие зрителей на спортивных соревнованиях. Последнее касается также и сегодняшнего большого футбольного матча, который состоится в Киеве», - сообщил Кличко.

Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос. Работать - при соблюдении строгих норм и без работы кафе - автозаправочные станции. Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы - но без групповых занятий.

Также пока будут работать детские сады. Школы после каникул вернутся к учебе, но дистанционно.

Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу.

Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры.

Общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50 процентов.

«Эти ограничения мы вводим на три недели - до 9 апреля включительно. Я призываю всех отнестись сознательно и ответственно к ситуации и соблюдению ограничений, которые будут введены! Нам нужно выиграть время и сделать все, чтобы не произошло коллапса медицинской системы. Чтобы не подвергать опасности жизнь людей», - отметил Кличко.

Как ранее сообщал ForUm, за минувшие сутки, 17 марта, в столице обнаружили 1092 больных коронавирусом.