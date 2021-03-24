С 23 марта Киев живет по правилам красной зоны карантина, которые предусмотрены в постановлении Кабмина №1236, поэтому условие, которое ранее приняла киевская комиссия ТЭБ и ЧС, об ужесточенном карантине сроком до 9 апреля уже неактуально.
Об этом РБК-Украина рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
«На прошлой неделе мы были в оранжевой зоне эпидугрозы. Из-за всплеска заболеваемости мы были вынуждены вводить дополнительные ограничения, которые повторяли ограничения красной зоны, не дожидаясь, пока мы выйдем на те показатели Кабмина, при которых нас бы отнесли в красную зону. Но так как к концу недели Киев достиг этих показателей, то уже с сегодняшнего дня мы в красной зоне, согласно индикаторам Кабмина», - объяснил он.
По словам Поворозника, дальнейший пересмотр ограничений в столице будет зависеть от эпидемической ситуации. Кабинет министров определил четкие параметры, согласно которым регион входит в красную зону и выходит из нее, уточнил первый замглавы КГГА.
«Если у нас в течение пяти дней будет улучшение ситуации по показателям правительственного постановления, тогда мы перейдем к более мягким ограничениям. Таким образом сегодняшние ограничения будут пересмотрены, то есть ослаблены. Если ситуация будет ухудшаться, мы будем вынуждены усилить ограничения. У нас, на местном уровне, есть такое право - это остановка общественного транспорта», - сказал Поворозник.
Напомним, в Киеве с 20 марта по 9 апреля введены строгие карантинные ограничения.
При этом столица не будет останавливать работу общественного транспорта, однако он будет работать со строгим соблюдением санитарных норм.
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