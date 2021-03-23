В Киеве готовятся рейды на маршрутки, которые нарушают ограничения по перевозкам. Об этом заявил рассказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире программы «Сегодня Вечером» на канале «Украина 24».

«Если закрыть общественный транспорт, будет коллапс для социально критических объектов. У нас есть опыт прошлого года, когда общественный транспорт работал по спецпропускам, и это не дало эффекта. Что в целом касается работы города Киева в красной зоне, то сегодня первая рекомендация во всех документах — ограничить работу всех субъектов хозяйства, предприятий, организаций и учреждений. К сожалению, некоторые субъекты на сегодня не ограничили», — сказал он.

По словам Рубана, готовятся рейды на маршрутки, которые нарушают ограничения по перевозкам.

«Что касается общественного транспорта, сегодня идет контроль троллейбусов, трамваев. Маршрутные такси находятся за пределами контроля, каждый день составляются многочисленные протоколы. Я думаю, что будут у нас рейды по маршруткам, наказание будет вплоть до лишения лицензий на перевозки. Это (лишение лицензий. — Ред.) исключительно прерогатива Укртрансбезопасности в Министерстве инфраструктуры. Сегодня мы получили предписание от КГГА по поводу контроля вместе с Патрульной полиции. С завтрашнего дня будем проверять и передавать информацию в Укртрансбезопасности для лишения лицензий», — сказал он.

Напомним, в Киеве с 20 марта по 9 апреля введены строгие карантинные ограничения.

При этом столица решила не останавливать работу общественного транспорта.