У Києві з завтрашнього дня зросте вартість проїзду в маршрутках

Від завтра вартість проїзду в деяких приватних маршрутних таксі столиці зросте до 20 гривень. Підвищення тарифів підтверджено на кількох популярних напрямках, що з’єднують різні райони міста.

Яких маршрутів торкнуться зміни

Оновлені ціни за проїзд впроваджують на наступних маршрутах:

586 (площа Тараса Шевченка — ст. м. «Лук'янівська»);

200к (площа Амурська — сел. Коцюбинське);

434 (вул. Милославська — ст. м. «Чернігівська»);

187 (ст. м. «Нивки» — вул. Теремківська);

205 (Індустріальний міст — Дарницька площа);

171 (ст. м. «Палац Спорту» — вул. Касіяна).

Деталі підвищення

У салонах зазначених транспортних засобів уже з’явилися офіційні оголошення від перевізників, які попереджають пасажирів про зміну вартості послуг. Основними причинами перегляду тарифів приватні компанії зазвичай називають зростання витрат на пальне, запчастини та технічне обслуговування автопарку.

Пасажирам рекомендують заздалегідь готувати необхідну суму для оплати проїзду з урахуванням нових тарифів, аби уникнути затримок під час посадки.