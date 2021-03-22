В красную зону эпидопасности по COVID-19 вошли Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Черновицкая и Сумская области и Киев.

В Украине изменен порядок работы транспорта в регионах с красным уровнем эпидемической опасности.

Столица не будет останавливать работу общественного транспорта, однако он будет работать со строгим соблюдением санитарных норм.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова приняла решение о продлении усиленного карантина в городе до 4 апреля.

В Украине с 22 марта стартует второй этап вакцинальной кампании, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе не будет разговаривать с террористами на переговорах по Донбассу, заявил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

В течение трех лет в Украине будет создана прозрачная и эффективная судебная система. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О Бюро экономической безопасности Украины» № 1150-ІХ, который Верховная Рада приняла 28 января 2021.

Евросоюз не намерен делиться вакцинами от коронавируса с другими странами, пока не достигнет «лучшей ситуации с ее производством» для собственных нужд. Об этом заявила председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Повреждения здания Офиса президента, нанесенные во время акции протеста в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненка 20 марта, оценили ориентировочно в два миллиона гривен по заключению Государственного управления делами.

Фото: УП

В Украине по состоянию на 22 марта 2021 года зафиксировано 7893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 349 больных коронавирусом.

В Польше на территории Подкарпатского воеводства попал в аварию украинский автобус, в результате чего один человек погиб и четверо получили травмы.

Вчера, 21 марта, в дежурную часть Счастьенского районного отдела полиции поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что в больницу госпитализировали 42-летнего местного жителя с диагнозом минно-взрывная травма, осколочные ранения левой кисти и левой голени.